賣弄色情　搞是搞非　《台壹》涉多宗官司

壹傳媒旗下刊物案底纍纍，不僅香港《壹週刊》屢被批評為「淫媒始祖」、誨淫誨盜，曾被裁判官形容不雅物品檔案「厚如一疊」，曾在港有售的台灣《壹週刊》亦不遑多讓，在港曾多次因發布淫褻及不雅物品而被定罪。壹傳媒黎智英將狗仔隊文化引入台灣，台灣《壹週刊》更多次因報道手法有問題，在當地牽涉多宗官司，甚至有前記者被判入獄。

至2017年8月，台灣《壹週刊》在港有12次因發布淫褻及不雅物品，而無妥善包裝和附上警告告示，被法庭定罪判罰的紀錄，罰款額由5000至2萬港元不等，其中一次更涉及發布淫褻（第三級）物品。無論在香港或台灣，均屢遭教育界人士批評賣弄色情，嚴重扭曲青少年道德價值觀。

《台壹》在當地亦多次牽涉誹謗、毀損名譽及勒索的官司，有案件被法庭罰款，更曾有前記者被判入獄。《台壹》前記者臧家宜與男友黃尚平，於2006年企圖藉出書披露鴻海集團董事長郭台銘涉嫌逃稅等負面消息，恐嚇勒索郭100萬美元(780萬港元)，2人其後各被判入獄8個月。

2013年，《台壹》因報道遠東集團不法挪用基金興建豪宅牟利，被該集團控告惡意毀損名譽，法庭裁定該刊須賠償80萬元新台幣（約21萬港元），並刊登道歉啟事。

2015年，《台壹》有報道稱，台中地院蔡姓法官承審一宗恐嚇官司判處無罪，又批蔡的判決「離譜、罕見、最扯」、是「離譜法官」，蔡憤而提告求償。台灣高等法院二審認定《台壹》記者未合理查證、報道錯誤，侵害蔡的名譽權，去年6月判壹傳媒與撰稿記者，須連帶賠償35萬元新台幣（約9萬港元），並登道歉聲明。

2017年，台灣職棒隊伍「中信兄弟」與7名球員解約，該刊報道事件與球員「打假波」問題有關，遭前球員發聲明澄清，並向該刊提出刑事起訴，檢方展開調查。

2018年3月，《台壹》拍攝女星林志玲位於台北文山區的香閨照片，林因私隱被侵犯而提告。士林地方法院日前審結案件，法官認為《台壹》為刺激銷量，侵犯他人私隱，判該刊總編輯等人須連帶賠償林志玲80萬元新台幣（約21萬港元）。