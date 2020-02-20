壹傳媒又縮台灣業務　股價受壓

已連續4年半錄得虧蝕累蝕逾18億港元而尚「未止血」的壹傳媒，周四(20日)證實旗下台灣《壹週刊》收檔，本月底結束營運，可見旗下業務愈做愈縮，前景欠奉。其股價持續低迷，即市低位報0.231元，中午收報0.232元，跌0.43%，成交13.6萬元，短線或再試今年以來低位0.22元。

翻查資料，早於2018年11月，壹傳媒便將位於台北市內湖區總部的兩幢辦公大樓物業，以總代價約4.54億港元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但款項在還債之後，實際僅餘約8,700萬港元作為營運資金。

壹傳媒隨後又於去年2月底確認，向台灣大鎪科技出售位於高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，以及在上址所建的3層高印刷廠物業，代價是3.1億新台幣(約7,890萬港元)。

與此同時，大股東黎智英本身亦不斷出售其台灣「家當」，他於去年3月底將其私人持有的內湖區「壹電視大樓」，全幢售予台灣上市公司中國電器子公司中電開發。據中國電器公布，該辦公大樓代價是14.5億元新台幣(約3.6億港元)。

及至去年5月，台灣媒體翻查當地內政部實價網的資訊顯示，黎智英原來已於同年1月，以9.1億元新台幣(約2.26億港元)，出售其持有的台北市內湖區、原為「壹同樂動畫工作室」所在的辦公大樓。而同年5月及8月，亦市傳黎智英個人放售其台北大安森林公園「頂高麗景」多個單位。

對於壹傳媒及黎智英不斷賣產，之前已有證券界分析指，黎智英私人出售資產不會對公司業務帶來幫助，因為物業由他私人出售，資金不會流入公司；而過往壹傳媒出售資產都不曾就此向小股東派股息，所以投資者亦不要憧憬壹傳媒的賣產交易可以提振股價。

台灣《壹週刊》於2001年5月31日創刊，即以台灣前總統陳水扁女兒陳幸妤及準女婿趙建銘的私生活作為報道焦點，把狗仔隊文化帶到台灣，引起外界批評其破壞傳媒生態，被指不顧傳媒操守，侵犯私隱且報道誇張失實，不時惹上官非，業務走下坡，曾先後於2012年及2017年打算賣盤止血，但最終均失敗收場，故在2018年結束印刷版，轉型網媒苟延殘喘至今。