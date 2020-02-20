飲食界稱商家面臨資金鏈斷裂　政黨批政府基金拘泥審查

政府早前宣布推出防疫抗疫基金，當中包括向持牌食肆發放最高20萬港元津貼。有政黨稱飲食業界已走投無路，呼籲政府特事特辦，切勿因拘泥於政策導致現金支援進度緩慢。

香港餐飲管理協會會長楊位醒指飲食業經歷數月社會暴力事件後，加上最近疫情影響，形容是雪上加霜、多災多難，不少同業已倒閉。他指出，香港有約2.8萬個食肆牌照，有約22萬人士從事飲食業界，而不少店舖正在面臨資金鏈斷裂，政府派發的20萬港元援助金只夠店舖發放遣散費及員工薪金，並不能維持店舖運作。

議員梁志祥指飲食業現時面對租金及安置工友等問題，希望基金可以做好支援工作，以便店舖在疫情結束後可恢復營業。他批評政府拘泥於政策及審查制度，望政府特事特辦，盡快發放現金支援或考慮「先畀錢後審查」。議員周浩鼎建議政府帶頭減租，又要求政府與大企業磋商減租事宜、開設開工不足就業支援津貼等。

扶貧委員會委員葉文斌指，防疫抗疫基金難以覆蓋全數弱勢社群，希望政府動用關愛基金及社會創新及創意發展基金，推動飲食業界發展新式服務，向其提供金錢及技術支援。