公屋戶改裝廁所普遍　渠管老化破裂是播疫隱憂

新冠肺炎持續蔓延，青衣長康邨康美樓日前爆出有住戶私自改裝接駁糞渠的排氣管，令病毒擴散。香港建造業總工會聯同香港喉管從業員總會，義務為屯門山景邨100個住戶檢查後，發現公屋住戶自行改裝廁所的情況普遍，而且不少單位喉管老化、破裂，顯示渠管問題或是播疫的一大隱憂。

香港喉管從業員總會主席趙建強指，不少住戶為了增加廁所空間，減省排氣管空間，將排氣管拆卸並以英泥封閉渠口，失去水封作用，不過大眾市民以為只要水管不漏水，就代表喉管無問題，久而久之就潛藏播毒危機。他又說，若坐廁由高水箱轉為低水箱，亦有機會更換隔氣彎管及排氣管的位置，同樣會令其失去保存水封的功能，建議市民不要隨便改裝公屋單位的喉管。

另一常見情況，是浴室由浴缸變企缸，不少人為降低地台，會用欠缺隔氣功能的喉管。而洗衣機亦有可能是細菌的溫床，不少人安裝洗衣機時，亦會忽略隔氣，令細菌、臭氣湧入洗衣機內，每次洗衫衣服也只會「愈洗愈多菌」。

趙指，不少大廈將喉管安裝在外牆，在連年日曬雨淋後，喉管很容易老化，呼籲市民加強檢查，強調若家中長期傳出臭味，又找不到原因，很大機會是廁所出現問題。