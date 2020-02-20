示威與疫情夾擊　會計師團體料港財赤達660億元

財政預算案下周三(20日)發表，特許公認會計師公會今日(20日)發表對預算案建議，指香港受示威活動及新冠肺炎疫情影響，加上稅收減少和政府推紓困措施，料香港支出大增，預計2019/20年度的財政赤字達660億港元，至3月底的財政儲備為1.1005萬億元。

公會聯席主席何家輝認為過去15年累積了9000億元盈餘，財政儲備相對健康，市民毋須過分悲觀，促請政府善用盈餘，推出更多稅務措施，幫助企業和市民度時艱。

另一主席鄭傑燊倡政府考慮豁免第二期暫繳薪俸稅和利得稅，協助140萬名納稅人和約14萬企業，刺激消費；並建議放寬和簡化申請分期繳稅程序，如豁免利息、審查財政狀況等。若政府參考2011年派6000元做法，料可助市民購防疫物資，但涉及開支或近500億元。主席之一陳志偉倡引入集團虧損寬免，鼓勵企業投資研發，及為總收入500萬以下的企業提供現金回贈或資助，鼓勵企業替員工增值。

另外，澳洲會計師公會大中華稅務委員會估計，港本年度財政赤字將達438億港元，未包括準備向立法會財務委員會申請300億元「防疫抗疫基金」，財政儲備約為1.13萬億元。該會建議政府自本月起至疫情受控，對僱主支付僱員薪酬實行額外稅務扣減、增加中小企支援，考慮簡化行政手續等。