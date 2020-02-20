劏房戶憂津貼未落袋已加租　團體促推租管

劏房戶居住環境惡劣，更面對加租、迫遷、濫收水電費等慘況。政府今年1月中公布10大紓困措施，向輪候公屋3年以上的人士發放現金津貼，及研究推行劏房租金管制措施。「民間監察政府推行租管陣線」今年1至2月電話訪問了240位居於不適切住所的市民，當中66.3%人擔心業主因紓困措施而加租；在措施未落實下，已有31.3%人指業主已揚言將加租。

團體指政府的紓困措施「未見其利，先見其害」，若政府不同步推行租務管制，恐津貼尚未發放，租客已面對加租，強調租管及租津須同步進行。但十大紓困措施公布後，僅運輸及房屋局成立專責小組研究推行劏房租管等研究，可靠性成疑，未見落實時間表。團體又指關愛基金陸續發放「向低收入劏房戶提供一筆過的傢俬津貼」及「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」，憂成為業主趁機加租的藉口，令租客百上加斤。

團體建議一套租務管制方案，規限25年樓齡以上的劏房、板間房、床位及分租單位，租金升幅不得超過10%。租期不少於1年死約，死約期後業主或租客要求終止租約的通知期不少於3個月，租客享有優先續租權，續租期超過5年後雙方可自定租約細節。