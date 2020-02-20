調查指逾70%市民贊成預算案派錢　65%冀加碼退稅

有調查機構今(20日)發布「市民對2020至21年度財政預算案的期望調查」，調查發現近70%市民贊成預算案全民派錢。此外有65%受訪者覺得預算案要「加甜」，退稅是最多市民希望加碼的選項。

香港研究協會在2月5至14日期間，以隨機抽樣電話訪問方式，訪問了1544名18歲或以上香港市民，以了解他們對新預算案的期望。

調查發現，若落實全民派錢，有70%受訪市民覺得應向所有年滿18歲的香港永久性居民派發。此外，對於新預算案的投資分布，「醫療」為最多市民期望的投資範疇，有26%。隨後是扶貧安老助弱和土地及房屋，分別佔19%和18%。

在一次性「派糖」措施方面，有65%受訪者覺得應增加其總開支，而贊成「加甜」的市民也較去年度的同類調查增加13%。至於市民最期望的加碼措施方面，退稅是首選，佔20%；其次是各類額外津貼，有16%受訪市民希望獲得補貼。

另一方面，對新預算案抱低期望的受訪市民達45%，創調查新高。負責人希望財政預算案推出更多針對性紓困措施，以協助市民以至商界共渡時艱。