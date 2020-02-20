曾國衞日本全力救港人　與鄭泳舜拍膊頭慘被政治化

入境處處長曾國衞本周一(17日)前親自率領特遣隊到日本全力救人，卻被人將事件政治化。有區議員上載片段，顯示曾國衞在機場巧遇同到當地協助港人的議員鄭泳舜，曾向鄭拍膊頭，稱「你老竇（鄭錦鐘）叫我睇住你，佢幾鬼擔心你！」但事件卻被人大做文章。有政界人士稱，其實曾國衞與鄭泳舜二人均是前往救人，全出於好心，認為「在異地拍膊頭有乜問題」，切勿將救人政治化。

周一抵達東京的曾國衞，連日徹夜與同事開會商討救人計劃，又親自到機場安排港人上機，參與行動每一個細節，從協助離開郵輪的港人前往入境處於碼頭設置的工作站登記，為港人爭取簡化於羽田機場離境的程序，到協助他們處理行李，事事親力親為。至於議員鄭泳舜亦以義工的身份到當地，協助滯留船上的港人。

事實上，在當地的入境處人員亦不分晝夜，盡心盡力協助滯日港人盡快回港，他們稍作休息後，便繼續馬不停蹄在酒店大堂為港人準備乘坐包機回港所需的物資。而為了方便在碼頭昏暗的環境下核對港人資料，小組人員 即時隨機應變，自行到百貨公司購買戶外照明燈，務求加快工作流程，讓港人盡快回港。