政Whats噏：容海恩陀B受歧視　動議譴責毛孟靜獲批

容海恩同袁彌昌嘅第2個B女上個月出世。

上月順利誕下第2名B女嘅議員容海恩(Eunice)，舊年12月仲懷胎嘅時候，喺競逐保安事務委員會副主席期間，畀毛孟靜(毛婆)出言侮辱，質疑Eunice生B要放產假，以阻礙會議流程為由，企圖剝奪Eunice參選副主席嘅權利。Eunice不甘受歧視，早前佢根據《議事規則》第49B(1A)，即根據《基本法》第79條第(7)項，動議譴責毛婆對懷孕議員作出歧視及侮辱言論，立法會主席梁君彥今(20日)已經批准有關議案，遲些就會拎上立法會大會討論。

Eunice批評毛婆身為立法會議員和身為母親，行為完全唔符合市民對立法會議員應有行為準則嘅期望，唔單止對懷孕議員存偏見，更對Eunice作出侮辱言論，公然歧視懷孕女性，缺乏對女性嘅基本尊重，進一步人身攻擊同出言侮辱佢「智商低」，構成性別歧視、孕婦歧視和家庭崗位歧視，如果毛婆唔係受到特權法保障，或會被控告。

當時Eunice亦喺會議上解釋，從來冇講過要放「前四後六」，仲同毛婆講，如果尊重女性，都要畀番啲時間休息，相信主席會作出相應嘅安排和協調，唔會阻礙會議流程。