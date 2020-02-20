香港醫學會強調市民應戴口罩　醫生批慳啲使口罩言論冇腦

新冠肺炎疫情持續蔓延，市面「一罩難求」。在疫症的陰霾下，市民對口罩的使用存著很多疑問，香港醫學會今日(20日)召開記者會，向市民講解有關保護措施，解答相關疑問。該會指香港情況特殊，市民外出到人多地方便應戴口罩，有醫生反映不少私家診所口罩不足亦無政府支援，又表示對早前呼籲醫護「慳啲使」口罩的言論反感，批評「有冇用過腦」。

醫學會會長何仲平醫生表示，雖然世界衞生組織呼籲只有呼吸道感染病徵的人才須佩戴口罩，但香港情況獨特，人煙稠密，市民乘搭公共交通工具，或外出到人多的地方都應該戴上外科口罩，保護口鼻以免受飛沫傳播。

何又認為，目前香港的隔離措施遠遠不夠，而是次需要隔離的人較2003年沙士時多很多，認為政府未來應要準備更多隔離營及設施，他建議可考慮喜靈洲及石鼓洲等人煙稀少地方，希望市民互相體諒包容。

醫學會前會長蔡堅指出，不少私家診所醫護反映口罩不足，連自己也要抽籤及排隊買口罩，幸在上次記者會作出呼籲後，得到不少善心人的捐贈，目前診所口罩尚夠用2個月。他批評早前有言論呼籲醫護「慳啲使」口罩，指有關言論聽到都反感，直斥「有冇用過腦」。

蔡續指，目前診所面對極大困難，因醫護不清楚求診病人是否帶菌者，憶述昨晚(19日)曾有一位氣促嚴重的病人求診，即使擔心是否懷疑新冠肺炎病患，但都要上陣為病人擴張氣管，近距離接觸進行醫治，惟接觸該病人卻不納入勞工保險中，助護的勞工保障不足，他呼籲政府盡快將病納入勞工保險，保障勞工權益。

他又指，其他行業均有政府支援，唯獨前線私家診所沒有援助，他亦指不求私家診所有派錢，寧願香港每人都派1萬港元更好，但認為政府可以將新診斷方法售賣予私家醫生，幫助會很大。