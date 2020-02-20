15億元資助本地廠製口罩　每年最多產4.8億個口罩

新冠肺炎肆虐，立法會財委會明(21日)開會，討論「防疫抗疫基金」的撥款申請，總額由280億港元增到近300億港元。據政府向財委會提交文件指，政府計劃動用15億港元資助本地生產及採購口罩，每間廠房只要設立一條外科口罩生產線，可獲資助最高300萬港元，其後同一廠房每額外設立多一條生產線可獲額外資助最高200萬港元，預計資助10間工廠。每條生產缐每月至少生產50萬個口罩，整個計劃資助上限為20條生產線。

政府承諾向每條生產缐每月採購最多200萬個口罩，為期1年。假設20條生產線全部投入運作，每條生產線每月最少生產200萬個口罩，以3港元1個價錢推算，政府1年會從所有生產線採購4.8億個口罩。廠房的資助額屬先到(即投入生產)先得；資助計劃將於今年底結束，即使資助計劃仍有餘款，今年以後才投入運作的廠房將不符合資助資格。

有本地生產商早於政府公布資助計劃前，已計劃在屯門設立本地廠房，以良心價售出口罩，協助港人度難關，現時已完成9成測試，即將試產。

另外民主黨今日到政府總部請願，議員胡志偉指政府冇全面封關令市民不願外出消費，支援企業措施亦未針對打工仔，導致裁員不斷，建議政府設200億配對基金，分擔付僱員薪酬來減少企業裁員。議員黃碧雲指，「防疫抗疫基金」若派錢不能解決問題，政府需與公營機構商討減租。議員尹兆堅呼籲勿派消費券，認為不切實際，按人頭派1萬港元最簡單、行政成本最低。政府代表接情願信。