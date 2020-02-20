網上專頁訛稱$80一盒日本口罩　250人受騙涉款4.4萬

戴口罩是其中一種抗疫方法，但現時一罩難求，不少市民會用盡方法買口罩。區議員袁海文收到超過250名市民的求助，指早前向Facebook專頁「健康生活」購買每盒80港元的口罩，但至今仍未收到貨，有關專頁更已被刪除，涉及總款項4.4萬港元。

袁今(20日)與7名苦主到深水埗警署報案，他們均涉本月於網上Facebook專頁「健康生活」購買口罩。其中苦主A小姐(化名)在本月11日看到有關專頁廣告，由於她的家人口罩存貨所剩無幾，她決定付款購買。她透過WhatsApp向賣家查詢，對方聲稱已收款及有3000盒存貨，有專人在15日聯絡她，17日開始寄貨，她翌日見專頁指口罩售罄。

A小姐覺得情況有異憂受騙，在網上搜尋有關資料時發現有苦主發布相關資訊，故自發在網上成立群組，聯繫其他苦主。她曾到警署擬報案，惟警員指尚未到商家說明的出貨日子即17日，着她等候。

A小姐坦言，報案是期望與其他苦主同追討；袁批評賣家用心不良，「唔止係發國難財咁簡單，直情借疫症呃人錢」，實屬可恥。他建議市民若在網上購口罩，可利用信用戶或Paypal付款，若交易有問題，銀行可不讓賣家收數。袁指現時受騙個案多，位於不同區域的市民都到警署報案，冀警方統籌助市民追討。

東網正向警方查詢進展。