開會無秘書處支援　中西區會擬向申訴署投訴民政專員

新冠肺炎疫情嚴峻，多區區議會原定開會討論抗疫措施，惟秘書處跟從政府在家工作安排而未有提供場地及支援。中西區區議會今日(21日)在海港政府大樓2樓大堂召開第3次特別會議，有區議員批評秘書處擅自在區議會辦公室外加新鎖頭，令他們無場地開會，亦不能取回工作文件，質疑民政總署僭越區議會職能，拖延地區抗疫工作，擬向申訴專員公署投訴民政事務專員。

因應政府日前宣布延長在家工作安排，秘書處、食物及衞生局、衞生署及醫管局等代表均無出席會議，多名區議員批評政府無心協助社區抗疫。主席鄭麗琼指辦公室平日用密碼鎖進出，惟今日開會前發現門外有新鎖頭，導致他們無法進入會議室，亦不能取回文件及物資，批評秘書處並非在家工作而是拒絕工作。

議員甘乃威指秘書處疑違反工作守則，因區議會主席有權決定何時開會，秘書處理應提供支援，他表示將向申訴專員公署投訴中西區民政事務專員黃何詠詩，強調申訴是針對職務而非專員本人，又指日後會研究設立獨立秘書處及開會場地。

另外，甘在會上動議秘書處及民政市務署每星期向公眾及區議員，知會採購防疫物品及口罩的進展情況，該項動議在13票支持，無人反對及棄權下獲通過。

對於政府計劃將各區普通科診所改作指定診所，接收輕微病徵輕微的懷疑個案，議員何致宏在會上動議徵用前港中醫院作隔離中心及診所，因該院自2012年關閉後丟空至今，惟動議最後在無人支持、10票反對及4票棄權下被否決。議員吳兆康解釋指前港中醫院鄰近半山居民，加上修復院舍需時，故反對動議。

另一議員黃健菁引述醫管局職員指，因仍未完全掌握今次新冠病毒的特質，故目前未能落實指定診所的安排，又指診所內無任何化驗病毒的設備，但暫定會將懷疑確診者與一般病人分隔。