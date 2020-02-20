農曆新年旅遊費豬價升幅擴大　1月通脹率達3.7%

上月的基本通脹率為3.7%，主要由農曆新年旅遊費用和豬肉價格升幅擴大所致。

豬肉繼續貴！政府統計處今(20日)公布上月整體消費物價按年上升1.4%，增幅較去年12月的2.9%有所放緩，但該處指主要因政府推出多項針對反修例示威的紓困措施造成，如代繳上月公屋租金、房協豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，以及上月起提供額外電費補貼等。若剔除紓困措施等因素，上月的基本通脹率為3.7%，按月增加0.8個百分點，主要由農曆新年旅遊費用和豬肉價格升幅擴大所致。

至於甲類、乙類及丙類消費物價指數在上月的按年變動率分別為-2%、2.8%及3.4%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，升幅則分別為4.3%、3.5%及3.4%，較去年12月有所增加。

各類綜合消費物價方面，價格在上月份錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)上升17.0%、雜項服務上升4.8%、雜項物品上升3.6%、外出用膳上升2.2%和交通上升1.8%。至於錄得跌幅的包括有電力、燃氣及水下跌16.0%、衣履下跌5.5%、住屋下跌3.0%、耐用物品下跌2.7%和煙酒下跌1.5%。

政府發言人表示，旅遊費用及基本食品價格在農曆新年期間升幅加快，扭曲了按年比較，惟需與2月份數據合併作分析才較準確，但指1月份整體消費物價通脹率下降至1.4%，反映政府紓緩措施有成效。發言人稱外圍價格壓力輕微及本地經濟狀況疲弱，預料會令整體通脹壓力短期得以受控，又指儘管新冠肺炎疫情的威脅可能令一些日用品價格上升，但任何干擾都應只是短暫，政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。