港鐵今年凍結票價　車站及商場中小商舖減租

新冠肺炎疫情令香港經濟受挫，港鐵宣布今年港鐵車費不會有實際調整，港鐵會透過車費扣減優惠或其他安排，令港鐵車費維持，實行此計劃後，使用八達通乘車的票價自去年1月起至今年底均維持不變，即變相不會加價。港鐵同時宣布支援其全線車站及13個商場中小型租戶，該些租戶可獲減免今年2月及3月的一半租金。

港鐵表示，雖然2020/21年度票價調整幅度，仍有待政府統計處於今年首季稍後時間公布去年12月運輸業名義工資指數按年變動幅度和其他相關數據後，才可按票價調整機制計算出來，但港鐵已決定透過車費扣減優惠或其他安排，令港鐵車費在今年餘下時間不會有實際調整。

不過，原定今年4月4日結束的「程程3.3%車費扣減」優惠，將會延續至今年6月底，因應上述安排，「港鐵都會票」、5款「全月通加強版」和「屯門–南昌全日通」亦會維持現行售價至今年6月底，港鐵暫時未有宣布6月過後會否對上述套票作出價格調整。

至於獲減免租金的中小型租戶，港鐵指他們日內接獲減租通知，稍後亦會按個別情況為大型租戶提供支援。