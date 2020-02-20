洞梓警察度假屋僅5個單位　不足以應付大量被隔離人士

新冠肺炎疫情持續，預料需接受隔離人士將愈來愈多，有圑體建議可考慮位於大埔的洞梓警察度假屋作隔離營選項，指該處人煙稀少，營內屋與屋間隔適中，設備齊全。但據了解，該度假屋只有5個單位，根本不足以應付大量被隔離人士，而即將啟用的八鄉少年警訊中心，其中80個單位將於下月使用，另加建的100個組合屋單位，亦可望於4月初使用。

本土研究社在facebook專頁指，「研究員在田野考察過程中，發現有個隱世度假營相當適合做隔離營，叫洞梓警察度假屋。。」指該度假屋位處大埔洞梓路到盡頭，人煙稀少，營內屋與屋間隔適中，每間度假屋都上千呎，廚房廁所、燒烤爐、娛樂設施一應俱全，之前還有麻雀供應，面對大埔慈山寺觀音像景，風水好過火神山，相當適合做隔離營。」

警方回應指，洞梓警察度假屋由警隊管理，合共只有5個單位，每個單位約600-700平方呎並設有獨立洗手間及廚房，供人員作公餘休閒消遣之用。有關範圍除包括洞梓警察度假屋的5個單位，亦包括其他不是由警隊管理的政府用地。

警方又指，早前已主動向政府建議可考慮使用八鄉少年警訊中心作檢疫中心，正由相關部門跟進。至於是否使用洞梓警察度假屋或其他設施作檢疫中心，須由相關部門詳細檢視可行性。