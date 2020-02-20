連鎖健身中心遭控剋扣假期工資　7教練勝訴涉逾百萬元

於本港持有不少分店的連鎖健身中心「Fitness First Hong Kong」，早前遭旗下多名健身教練入稟勞資審裁處，控告其剋扣假期工資，涉及至少400萬港元。協助申索欠薪的工會今(20日)表示，迄今有7名健身教練申索得直，涉款超過100萬港元，屬同類型首宗勝訴個案，未來會繼續為其他工友追討欠薪。另有議員指不少健身中心均有類似陋習，直斥不合理，呼籲僱主應遵守《僱傭條例》發放假期薪酬。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指出，該會共收到70多名健身教練求助，部分是公司「開荒牛」，工作年資長達18年，惟期間公司未有支付法定假期薪酬，後來更把佣金當作假期薪金，涉嫌違反《僱傭條例》。李表示，有約30名工友原訂於本月及下月上庭，惟受新冠肺炎疫情影響而取消，工會將協助他們排期重審。

立法會議員陸頌雄指不少健身中心均有類似陋習，把員工底薪用以計算假期薪酬，批評此舉不合理。他指，勞審處早前判決數宗案例申索得直，期望日後能成為追討欠薪的案例，並呼籲各健身中心應嚴格遵守《僱傭條例》發放假期薪酬。