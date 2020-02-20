社協倡懲教署增工資　增囚友加入口罩生產線

新冠肺炎肆虐，為政府部門生產口罩的羅湖懲教所日夜趕工，增產至每月250萬個。社區組織協會本月到訪3間懲教院所，發現署方沒向在囚人士派口罩，更無就疫情採取防疫措施，憂慮一旦疫情在獄中爆發，將一發不可收拾。協會今(20日)與懲教署會面，促署方正視。

社協幹事蔡耀昌指，囚友反映懲教工業組為趕製口罩，強制囚友加班3小時，擔心囚友被迫參與夜班和深宵工作，或從其他工作場所轉往口罩工場工作，剝削囚犯的選擇權。他建議署方增加口罩工場的工資，鼓勵囚友加入生產。

蔡本月到訪過大欖懲教所、羅湖懲教所及石壁監獄，發現囚友都沒有戴口罩，懲教人員也非全部戴口罩，有囚友指申請口罩會被「問長問短」。青衣長康邨康美樓廁所播毒消息傳出後，囚友擔心院所內洗手間均沒有廁板，病毒會擴散。

懲教署回應蔡指監獄環境封閉，在囚人士不會與外界接觸，沒有戴口罩防疫的必要，而未有安裝廁板是安全考慮，會設法平衡公共衞生，署方強調關注洗手間清潔，毋須推額外措施。