政Whats噏：公務員在家工作如停工　謝偉銓鬧爆累死建築業

因應新冠肺炎疫情，政府宣布緊急部門以外，即大部分公務員作出「特別上班安排」，即係可以「在家工作」，今日(20日)仲宣布有關安排延長至3月1日。政府識得為公務員打算，但建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)，就鬧爆呢項安排欠周詳，搞到業界雞毛鴨血，佢仲叫政府發出清晰指引，解決「特別上班安排」嘅影響，唔好因為政府工作停擺，而令業界生計雪上加霜。

市民鬧爆政府無能，防疫同抗疫不力。Tony今日喺Facebook貼文都鬧埋一份，直斥政府處理疫情真係做得好差，事事都慢幾拍，仲係踢極都唔郁，處理危機往往又製造咗其他危機。佢舉咗個例子，就係近排全城鬧爆嘅口罩問題，話政府一早叫人戴，但冇考慮市面係咪有足夠供應，又直指官員戴戴吓又唔戴，令市民無所適從，製造恐慌。

點解Tony突然發火？梗係喇，疫情嚴重打擊各行各業，Tony所屬嘅業界都唔例外，佢仲鬧埋政府嘅「特別上班安排」係冇全盤考慮，尤其係對業界影響好大。佢話業界好多工作都有法定或合約限期，而公務員喺屋企駁唔到部門電腦，睇唔到啲圖則同文件，視像會議又冇，打電話又冇人聽，點樣「在家工作」？好多審批、驗收同地盤巡查工作等，處理入伙紙同滿意紙嘅申請都做唔到，一旦過咗期隨時畀人罰錢，或者做咗嘢都收唔到錢。

話時話，屋宇署負責審批圖則、補地價等事宜就屬於地政總署，而消防處要巡查咗樓宇嘅消防設施合格嘞，先會發出滿意紙同入伙紙，可謂環環相扣，公務員平時正常返工都未必做得切，現時在家工作，儼如停工咁就更加拖慢晒喇！

政府由1月28日宣布「特別上班安排」後，今日再延長至3月1日，已經係第4度延長。計計數，喺農曆年假期起計，將持續約個半月，仲唔知會唔會再度延長喎。公務員在家工作就話有糧出啫，但業界就完全冇收入，點捱呀？生計事大，難怪Tony叫政府盡快採取措施，發出清嘅指引，解決「特別上班安排」對業界嘅影響。

政府做嘢真係無腦㗎！根本唔係急市民所急。影響業界最大嗰啲部門大多屬於發展局轄下，局長黃偉綸聽到業界嘅苦況之後，就應該快啲做嘢，幫業界解困喇！