傳內地生隔離期間擅離舍　理大查CCTV指無人離開

新冠肺炎襲港，香港理工大學早前因應疫情隔離逾百名曾到訪內地的宿生，惟有指當中3人曾在隔離期間擅自離開宿舍，引起部分人不滿並發起示威行動。理大學生校董李傲然今(20日)澄清，指校方翻查閉路電視片段後，確認當晚沒有隔離宿生離開房間。

李傲然指出，校方早前安排118位曾到訪內地的宿生，於單人房自我隔離14日，所有學生均於今日完成隔離，在未來7天須向大學醫療保健處駐宿舍醫生報到，並接受體溫檢測。為保障其他宿生安全，校方已發信要求內地生不要返港，若返港後不能踏足宿舍範圍，未來亦將加強清潔宿舍及停止接收新宿生申請。

李坦言，校方雖曾於隔離期間收走有關宿生的學生證，惟並非執法機構，不能強制禁止宿生出入，只能作出勸喻並加強罰則，若宿生擅離宿舍可被革除宿位。至於早前網上流傳理大位於紅磡及何文田宿舍大樓中，分別有近200名及2000名學生需進行隔離，李亦澄清兩幢宿舍的入住學生合共不足1000人。