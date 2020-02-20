高盛狠削澳門賭收預測　首季睇跌57%

為應對新冠肺炎疫情，澳門政府宣布本月5日起暫停所有賭場營業15天，並於今日(20日)凌晨起恢復營業，但券商高盛卻下調今季澳門賭收預測，濠賭股股價顯著受壓，澳博控股及永利澳門收市均跌逾1%，美高梅中國、銀河娛樂及金沙中國跌幅介乎0.51至0.75%。

高盛發表研究報告，不認為賭收短期內會有明顯恢復，將今年第一季澳門賭收的預測，由原來的按年跌32%，大幅調低至跌57%；又預期各賭企的第一季EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)將按年大插98.29%。

該行新的首季賭收預測是基於多項因素，包括今年1月賭收按年跌11%、賭場在2月暫停業了15日，又預計本季餘下日子的賭收不振至按年收縮七至八成。另又指出，各賭企就算在暫停營業期間仍然要負擔員工成本，只能略為省下水電及市場推廣成本。

高盛並以美高梅中國和永利澳門已公開的數字為例，疫症爆發前兩企每日營運支出分別為210萬和300萬美元，疫症期間該數字仍達每日150萬和250萬美元。故該行估計第一季各賭企EBITDA僅餘4100萬美元，而去年同期則有24億美元。該行所追縱的賭企今年全年EBITDA預測需平均下調21%。

該行預測的基本情況是，本年第二季博彩業仍有些阻滯，第二季賭收預料按年下跌45%，下半年由於被壓抑的需求得到釋放或回升一至兩成。可是，該行將全年賭收預測由原來的按年收縮9%，進一步調低至收縮17%，相當於把EBITDA由收縮14%下調至收縮33%。