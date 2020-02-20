的士或成新冠肺炎「播毒車」　業界籲司機勿死頂開工

香港出現首宗的士司機初步確診新冠肺炎個案。據了解該名「的哥」發燒兩周期間一直有工作並接載乘客，恐成社區「流動毒車」。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，的士可算是一個密閉的小空間，且不少發病乘客多數是乘的士往來醫院，令的士成為一個高風險傳播病毒載體。他呼籲無論乘客或司機都應戴口罩，現金交易後亦要用搓手液消毒雙手。

梁子超指出，由於的士會接載不同乘客，且仍多數是以現金支付車資，銀紙有機會成為病毒傳染途徑，導致司機及乘客之間互相交叉感染。他呼籲司機如有病徵不應繼續開工，更不應諱疾忌醫，否則害人害己。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠認為，「的哥」是繼醫護人員後第二高危的職業，除了因為與乘客距離較近，司機亦不會知道乘客是否屬高風險人士。他指出，自限制內地客來港的措施實施後，的士業界目前已甚少接內地客，「但因為依家真係好少生意，大家係多咗去口岸或機場接客」，變相亦不時接觸到內地入境人士。

杜指現時有99%的士司機都有佩戴口罩開工，亦加密清洗車廂，呼籲業界如有病徵不應「死頂」開工，若開車期間突然暈倒是十分危險。他認為港府應主動派口罩及酒精搓手液支援業界。