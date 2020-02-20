網上佯裝賣口罩呃逾百人　涉案男子被警方拘捕

新冠肺炎肆虐，有騙徒伺機在網上假裝售賣口罩，騙取市民金錢。警方在本月12日開始接獲100多宗舉報，指在本月3日至12日期間透過Facebook專頁「健康生活」購買口罩被騙。騙徒聲稱出售一盒50個、值80港元的醫療口罩。

受害人表示透過通訊軟件聯絡，並根據指示先將金額存入一個本地銀行，其後騙徒以不同藉口而延遲發貨，幾日後更將買家聯絡封鎖，受害人始知被騙。警方接手調查時，更發現該Facebook專頁已經被刪除。截至今日，案中已經有100多名受害人，每宗涉款80至480港元不等，總值約33,000港元。

警方深入調查後，鎖定一名涉案中國籍男子，今日(20日)下午3時許，突擊搜查土瓜灣一個住所，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」將他拘捕，被捕男子姓李(21歲)，從事貨運業，正在扣留調查，行動中警方檢走1部電腦、2部手機、1批銀行文件及銀行卡，相信與本案有關。案件交由邊界警區重案組繼續調查，不排除會有更多人被捕。

警方表示，騙徒藉賣口罩為名騙取金錢，行為極度卑劣可恥，提醒各位市民在疫情下要保持冷靜，光顧有信譽的商店及網店，不要從不明渠道購買口罩；又提醒市民切勿以身試法，「以欺騙手段取得財產」罪名最高可監禁10年，而「洗黑錢」罪名最高可罰款500萬港元及監禁14年。截至昨日(19日)，警方網絡安全及科技罪案調查科已接獲600多宗同類舉報。