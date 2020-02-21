警方4日內冚深水埗17賭檔　拘28人包括9南亞漢

深水埗警區接獲多名市民投訴非法賭博問題，經情報分析及深入調查後，周一（17日）至昨日(20日)一連4日進行打擊非法賭博行動，突擊搜查深水埗區內多個單位，共搗破12個懷疑非法釣魚機賭檔，並於南昌街、基隆街及石硤尾街一共搗破5個街頭賭檔，拘捕25男3女共28人，年齡介乎26至70歲，當中18人本地人，1名內地人，9名孟加拉、巴基斯坦及越南裔人士，他們分別涉嫌管理賭博場所及在賭博場所內賭博。行動中，檢獲檢57部部釣魚機、賭具及現金等。

昨晚的行動中，警方於其中一個賭檔內檢獲武士刀、長筒型電筒等武器，初步調查相信，有關賭檔由多個不同黑幫操控，街頭賭檔農曆新年開始運作，釣魚機賭檔運作2至3個月。相信行動有效打擊黑社會活動，包括堵截其收入來源。

警方指，街頭聚賭屬違法行為，根據香港法例第148章《賭博條例》第13條，任何人如在賭場以外的任何場所或在任何街道上營辦或管理或以其他方式控制非法賭博，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5萬港元及監禁兩年。任何人在街道上非法賭博，最高罰款3萬港元及監禁9個月。