海關人員自願到隔離營工作　換個方式繼續守護香港關口

正當部分港人對隔離營聞風色變，有不少海關人員在上司和家人的支持下，自願走到營地參與防疫工作，全日24小時分3更負責登記、分派物資及巡邏等，他們要犧牲原有的生活方式，減少與家人朋友相聚，加上疫情持續，在隔離營工作的風險一日比一日高，但他們仍然堅持，義無反顧只是希望換個方式繼續守護香港關口，做到「護法守關，同心抗疫」。

政府早前呼籲不同部門的公務員自願到隔離營工作，海關反應踴躍，目前已有30多名人員到西貢及荃灣曹公潭的隔離營參與自願防疫工作。加入海關12年的高級督察黎啟邦，本月初於通訊軟件中得知隔離營需要人手的消息，在獲得家人的同意後便毅然報名，經所屬部門確認借調後不會影響工作崗位，於本月8日加入隔離營的職員隊伍。他坦言自從到隔離營工作後，減少了與家人朋友聚會的機會，強調絕不後悔，「其實我哋只係換咗個方式繼續守護香港的關口」。

關員香德婉加入海關23年，育有1女，她表示入營前有少許擔心，但在食環署的職員向他們講解注意事項、防護裝備、隔離營的運作後便放下憂慮。她坦言職員和營友的活動範圍有明顯劃分、當需要接觸營友時，工作人員會載上手套、眼罩、頭套和保護衣等裝備，能有效地減低疾病傳播的風險。她續指，平日的工作主要為協助康文署和食環署的人員，為剛到達的人士作登記、分派早午晚餐、日常用品、把親友送來的物資轉友予營友和日常的巡邏工作等。

海關督察馮潔雯則指出，現時西頁隔離營的1樓和2樓為營友居住的宿舍，而3樓則為儲備物資、員工活動區，與及物資的交收地點。營友到場拿取餐食、或是物資的時間會使用特定的路線、而他們與職員的活動範圍亦完全分開。海關關員莫偉圖亦表示，現時駐守隔離營的職員以輪更制，一更為8小時，需要24小時當值，以接收在凌晨時間入境的需隔離人士，即使以往的工作不需要通宵輪班，但他表示「很高興可以為香港的防疫工作出一分力。」