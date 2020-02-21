男警確診新冠肺炎　59同袍須接受檢疫

確診新冠肺炎的警員，其家人由醫護人員用擔架床抬上救護車。(余宏基攝)

一名48歲男警員，昨日(20日)經測試後初步對新冠肺炎病毒呈陽性反應。警方今日(21日)凌晨表示，該名警員與太太居於油塘紀律部隊宿舍油美苑潤美閣，駐守北角分區，現時負責東區警區防暴隊工作。

過去14日，該警員並沒有外遊記錄，並於2月17和18日休假。他在18日身體不適，在西環一間中醫診所求醫。翌日（19日），警員再到政府診所求醫，20日經初步測試後對「2019冠狀病毒病」病毒呈陽性反應。警方高度關注事件，積極配合衞生署進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員過去14日的工作記錄和執勤表等資料。

根據衞生署的專業意見，鑑於該名男警於18日出現病徵，警隊正積極追查患病同事過往14日，即2月4至18日的工作和生活記錄，包括經常出沒的地點，是否與市民有接觸或參與私人聚會等。根據初步資料，該同事在2月4至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行警務工作。

此外，警員18日晚曾在西環一家食肆與另外59名警務人員聚餐。根據衞生署的專業意見，該59名人士被界定為密切接觸者，須接受檢疫。該59名密切接觸者當中，有36人於昨晚（20日）在香港仔分區執勤。警方得悉事件後，已經即時安排所有同事立即停止警務工作，避免與市民接觸，回家等候檢疫安排。

另外23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科。警方已經聯絡所有人士，避免與公眾接觸，回家等候檢疫安排。警方和衞生署正積極瞭解所有密切接觸者過去的警務工作，包括是否曾與公眾接觸。

根據衞生署的專業意見，與該警員一同駐守東區警區的防暴隊人員，現階段不界定為密切接觸者。基於公共衞生考慮，警方已經即時要求相關同事在家自行檢疫，避免與市民接觸。目前為止，根據衞生署的評估，其他曾經與確診警員有接觸的市民不被界定為密切接觸者。

因應衞生署的專業意見，警方現正全面配合衞生署檢疫59名同事的相關工作；進一步追查確診同事過去14日的工作詳情；消毒相關警察設施、警車和有關紀律部隊宿舍，包括使用1:49漂白水消毒公共地方和用75%酒精消毒電梯和金屬表面；確保前線同事獲派發相應保護裝備，並再次提醒需要與市民接觸的警務人員，注意個人衞生，減低病毒傳染風險；提醒同事，留意自身健康狀況，如有任何不適，需立即呈報並求醫；協助確診同事的醫療和福利事宜；以及靈活調派警力，確保相關警區提供的緊急服務不受影響。