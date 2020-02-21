東方日報A1：想坐疫監冇碇收　兩港漢淪人球

高危隱形患者周街蕩，強制檢疫形同虛設。兩名在港無居所的港男，前日下午五時經深圳灣口岸返港後，因沒有香港住址，加上酒店不接受他們的預訂，遂在鬧市周圍走，期間曾兩度到連鎖快餐店、乘港鐵及坐巴士，更欲前往旺角警署博拉坐「疫監」不果，惟基於衞生署久未能安排合適地點予他們隔離，只好向本報求助，翌日早上始獲安排前往西貢隔離營。換言之，兩人在鬧市游走十五小時，如他們是確診者，早已將病毒傳播，令人質疑政府的自行檢疫政策兒戲到「離譜」。

從事物流業的B先生現年五十五歲，六年前再婚後與太太以深圳為家，在港沒有居所。為了回港開工搵錢，B先生與同居深圳的同事，在網上以二千八百元人民幣，預訂了油麻地茂林街一酒店十四晚，以便自我檢疫。前日下午五時，兩人經深圳灣口岸入境後，隨即乘坐B2路線巴士到元朗廣場，繼而轉乘68X路線巴士抵達旺角，再乘的士於晚上六時四十五分到達酒店，支付按金及辦理入住手續，如實告知酒店從內地回港。

晚上八時，酒店指因未能聯絡衞生署為由，拒絕B先生與友人入住，兩人據理力爭無果後，於晚上八時卅分致電衞生署求助，電話長響無人接聽。半小時後，B先生再致電才有人接聽，但對B先生要求協助到隔離營顯得愛莫能助，只重複要他自行找酒店，又敷衍稱隔離營無位。B先生與友人極無奈，頂住天寒地凍於酒店門口呆等，並每隔一小時致電衞生署查詢。昨凌晨零時許B先生再致電衞生署，但被指資料不齊全，兩人便將隔離令電郵給衞生署，以便向入境處核實。

由於無地方可住，B先生與友人於鬧市流連，從油麻地沿彌敦道步行到旺角，於凌晨一時許，進入彌敦道近登打士街的麥當勞休息，逗留一個多小時後離開。約於凌晨三時到達旺角警署，兩人眼見警署外張貼了違反檢疫令的告示，於是致電告示內的電話「博拉」，以便讓警方將其強制檢疫，得到的回覆是無入境處及衞生署通緝令，警方無權將其強制檢疫。兩人其後到彌敦道找時租賓館宿一宵亦無果，只好到旁邊的另一間麥當勞流連。

至凌晨四時許，衞生署終通知B先生與友人，可入住西貢戶外康樂中心檢疫營，但要自行前往。因時值深宵，沒有公共交通工具，兩人無奈逗留至早上七時卅分，才從港鐵旺角站乘港鐵到鑽石山站，再搭92號路線九巴，於八時四十五分抵達檢疫營，經一番核實及檢查後，早上十時兩人終入住檢疫營，開始隔離生活。B先生指，在營內行動自如，五至六人住一間房，全營人共用一個男廁，大小便及沐浴在廁內完成，女廁亦被改作男廁。隔離人士若找到酒店或其他居所，可要求離開。對於檢疫政策，B先生哭笑不得，形容自己猶如「人球」般被「踢來踢去」。

衞生署發言人證實收到上述個案，多次向該市民講解其接受檢疫的選項，並向其提供尋找酒店房間的相關資訊，但該市民對入住檢疫營的環境及房間提出特定要求，堅持若未能滿足其要求便不會入住，又指已經按事主提供的個人資料，聯絡相關部門作核實，並安排其入住西貢戶外康樂中心。

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