探射燈：食署「選擇性」執法　街市隨時變疫區

食環署懶巡懶執法，街市隨時淪疫區。新冠肺炎肆虐，市民減少外出用膳，轉在家「煮飯仔」，各區街市人頭湧湧，商販肆意擺賣大做生意。但阻街黑點整日未見該署職員巡查，該署工會踢爆，人手及防疫裝備不足下，會先處理隨地吐痰及垃圾蟲等潔淨案件，掃蕩店舖阻街及無牌小販均要押後。人群密集加上不少人口罩欠奉，環境衞生又差，有議員直指會増加感染風險，促該署需適時檢討政策，以免讓違法者有「無王管」的錯覺。

「埋嚟睇，埋嚟睇。」雖然商場、景點人流減，但北角春秧街依然人頭湧湧，日前記者發現不少商戶為做生意，索性將貨物大肆搬出行車路擺賣，原本3條行車線，被兩旁店舖擺出的貨物及雜物堆滿，只剩下中間一段電車路軌。而附近行車天橋底的無牌小販亦趁機出動，吸引不少街坊及外傭光顧，惟東網記者於上址由上午等至入夜，均未見有食環署職員巡邏或站崗。現場不少人沒有戴口罩，或將口罩拉下「抖氣」，加上一地殘菜垃圾，影響環境衞生。

旺角奶路臣街露天街市由早上至黃昏，不少商戶及排檔都將貨物擺出，令行車路收窄成只夠2、3人一齊行的「行人路」，部分商販及街坊沒有戴口罩，期間人人交頭接耳。有售賣海鮮的商戶將一盆盆海鮮放置十字路口，該商戶早前年曾被控無牌販賣。下午時間，上址曾有該署職員巡邏，惟他們只在附近公廁門外稍為站崗，卻無行入商戶嚴重阻街的路段巡邏。

另一小販黑點元朗新街，日前下午起，陸續有商戶將貨物搬出行車路販賣，商戶阻街經營，除縮窄現場行人可行路面外，亦增加人群聚集，有商販及落貨職員沒有戴上口罩，增加了傳播疾病機會。

食環署職工權益工會副主席李美笑承認，按現時署方指示，首要針對吐痰及垃圾蟲等案件，阻止疫情擴散，店舖阻街或無牌小販等工作需要押後，所以涉及有關違法行為，現時沒有足夠人手處理，她指現時前線員工最擔心是防疫裝備不足，更擔心一旦染病會傳染家人，有司機亦醞釀按章工作。

議員柯創盛表示諒解現時經濟情況，做生意的商人可謂雪上加霜，但希望商戶不要為做生意而將貨物違法阻街，造成人群聚集，構成交差感染，又促署方適時檢討人手安排。

食環署發言人表示，近日各項服務仍大致運作正常，經巡查後在春秧街及附近天橋一帶的無牌小販及店舖阻街，提出12宗檢控；旺角奶路臣街，則發現有店舖在公眾地方無牌販賣並造成阻街，即場拘捕2人及提出6宗檢控；元朗新街則未發現有店舖阻街。

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