網民熱話：四眼男藥房偷奶粉　被揭後竟可成功甩身？

不少藥房都屬小本經營，一下子被偷取數百元貨品，當然氣結。近日大埔一間藥房就在網上發布一條店內閉路電視影片，片中直擊一名四眼男趁老闆娘忙於開飯，鬼祟地偷奶粉，雖然其可疑行徑一度惹起老闆懷疑並「截查」，但對方最終仍能順利甩身。老闆事後實行網上「緝兇」，希望街坊「認住佢」。

姓林的老闆事發將片段上載Facebook群組「Tai Po 大埔」，更以「食緊飯都偷嘢」為題。事發於周三（19日）下午1時25分，片段開始，可見一名男子在貨架徘徊，老闆娘則正準備午餐，期間男子趁老闆娘不為意，將一罐奶粉放入手持的膠袋內，老闆娘雖一度望向男子方向，但男子隨即若無其事裝作檢視奶粉上標籤，再將奶粉放入袋內，隨後向着門口走去，片段則在此結束。

東網記者致電藥房姓林老闆了解事件，他指，當時他亦在現場，只是未被攝入鏡頭。當日太太忙於開飯，無暇理會該名男顧客，只問一句，「有咩可以幫到你？」直至他見到對方行徑可疑，趁其離去前截停對方，並檢視其膠袋，結果發現有三罐奶粉，其中兩罐並非店內貨品，至於另外一罐，男子否認偷奶粉，苦無證據下惟有放人，他直至翻查閉路電視，才發現男子偷竊，於是報警，事件中損失約值300多元的奶粉。

網民看過片段後，直斥賊人「無法無天」，「明目張膽」，又鼓勵老闆將其樣貌「印出嚟貼門口，人肉搜尋啦」，亦有人估計男子是店內盜竊慣匪，「藝高人膽大嘅偷嘢方法，畀你見到仲可以用說話瞞騙你，令你放下警戒，呢招高！」

網民有話說：

Gary NG：佢手法好純熟，又鎮定，似係慣犯，

Cheng ZeroEight：嘩，咁猖狂

Tracy Lu Lu Law：嘩...偷罐貴嘢喎

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：