你要知：防疫偏方多　 燒蒼术　煲白醋　真正可靠有幾個？

新冠肺炎爆發，目前在港已有數十人確診，戴口罩固然對防疫很重要，不少人在戴口罩、使用消毒產品之餘，更以傳統偏方防疫，究竟這些偏方是否可靠，不如就由中醫師一一解構？

坊間有說法認為燒蒼术可以殺菌或殺滅病毒，註冊中醫師楊明霞就指出，由於暫時醫學上對新冠肺炎的病理仍未完全掌握，更遑論偏方對防疫是否有效。不過她解釋，傳統上燒蒼术可以散發芳香氣味，的確起到辟穢作用，不過就沒有相關研究證明能殺菌或者殺滅病毒。另外煲白醋進行殺菌，雖然有一定科學理據，但殺菌功效極低，不如加強家居通風有效。

蒜頭味辛、性溫，功效方面可以健胃、止痢，止咳、殺菌以及驅蟲。蒜頭內含蒜精具有效殺菌作用，寒底人士可食用蒜頭，能升陽助氣，但不宜大量進食；熱底人士應該少食，否則熱氣反而更易生病。而洋葱性溫，味辛，可以降血脂、血壓、血糖，抗癌抗衰老，亦可以清熱化痰、祛痰，更能解毒殺菌。洋葱中含有植物殺菌素如大蒜素等，因而有很強的殺菌能力，嚼生洋葱可以預防感冒。

要提升抵抗力，維他命C反而更有效，感冒主要是因為病毒引起，維他命C能夠幫助提高人體免疫力，保持白細胞的活力，提高中性白細胞和淋巴細胞的抗病毒能力。已經感冒的人補充大量維生素C也能幫助減輕感冒症狀，加快身體恢復。

另外，如果想改善體質，提高抵抗力，楊亦建議幾款簡單茶療。濕重體質，陳皮2錢，茯神5錢，理氣燥濕；濕熱體質，薏米3錢，燈芯1錢，清熱利濕；氣虛體質，黨參2錢，淮山3錢，補中益氣；陰虛火旺人士，百合3錢，蜜糖1湯勺，潤肺清熱。