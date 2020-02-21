鑽石公主號66港人確診新冠肺炎　部署接緊密接觸者回港

【09:40】李家超表示，鑽石公主號上確診新冠肺炎港人增至66人，另有41名港人屬緊密接觸者，當局已積極部署第3班包機到日本繼續撤離計劃，衞生署亦正設計方案安排密切接觸者返港。

食物及衞生局局長陳肇始則指，昨日終於接獲日本當局確認，在鑽石公主號郵輪上確診港人的密切接觸者，如果獲包機接載，可以離開日本，港府正加緊準備，包括進行風險評估，只要他們的病毒檢測結果是呈陰性，身體情況適宜上機，會盡快安排他們離開日本。

【09:37】保安局局長李家超表示，日本當局今日會容許鑽石公主號郵輪上，病毒測試結果呈陰性的乘客離船，指船上現時有150名港人，當中120人表明會坐包機返港。

目前滯留日本橫濱「鑽石公主號」郵輪的港人尚有百多人，原定昨晚(20日)返港的第2班包機，延至今日(21日)起飛。入境處向郵輪上的港人發短訊，指日方就有關病毒檢測工作會於早上完成，若旅客已接獲檢測證明書並打算乘搭政府包機回港，需於早上10時前收拾好行李，船公司早上約10時會透過廣播通知大家離船。

處方表示，會於碼頭設置櫃枱辦理手續，安排乘坐旅遊巴前往羽田機場，乘坐當地時間傍晚6時起飛的包機。身在日本協助港人返港的入境處處長曾國衞昨稱，由於日方安排讓加拿大撤走該國國民，所以未能劃出部分範圍讓香港乘客落船，令原定安排返港的第2班包機需延期。

其中一名在郵輪確診的港人陳先生接受電台訪問表示，與太太一同乘坐郵輪，自己於本月16日確診，正在當地醫院留醫。他引述醫生指，如果進展順利，最快兩星期可出院，又提到目前入住的6人病房沒有隔離措施，全部都是確診患者，但情況不嚴重。

陳先生表示，最大心願是被視為緊密接觸者的太太可盡快下船，返港接受隔離檢疫。他指太太有長期病患，藥物亦快耗盡，而且獨自在船上房間隔離感到無助，情緒低落。