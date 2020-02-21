生意額跌90%逾千食肆或結業　議員倡推減租免稅保市道

新冠肺炎持續肆虐。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早(21日)在電台節目表示，預計最壞情況下會有超過1000家食肆因疫情打擊而結業，餐飲業失業率將超過7%。他建議，政府應提供3至6個月的支援，成立緊急支援中小企計劃，由政府百分百擔保借貸。有議員則倡議政府推行「免租額税款抵免方案」，助商戶渡過難關。

黃家和指疫情仍未完全受控，形容下個月對業界十分關鍵，都不希望貿然結業而承受太大損失，只要業主願意與租戶共度時艱，提供支援，業界結業情況未必太悲觀。另有不少業主本周起積極與商戶商討減租事宜，他相信會有較大減幅。

黃指，上月已有超過100家餐飲同業暫停營業或倒閉，早前已公布的餐飲業失業率升至6.5%，反映行業情況惡劣。他提到，早前有家庭因食火鍋而集體感染，亦有警員在一家食肆聚餐後確診，消息進一步打擊食肆生意，不少食肆生意額跌逾90%，業界整體營業額普遍跌30%，即使有外賣生意亦未能彌補損失。

雖然政府計劃對食肆提供一筆過補助，但黃指仍未清楚派錢進度，若需時較長，中小企會面對較大現金流壓力而倒閉。他希望政府能透過緊急救命錢方式，盡快提供支援，並預計如疫情到3月後仍未完全解決，政府會加碼出手幫助。

議員田北辰表示，政府可參考外國做法採取「免租額税款抵免方案」，即業主減免租戶租金，減輕租戶壓力，而政府向業主回贈少收租金的3倍以抵免交税。他又指，業主雖收入減少，但可保住租客，總好過面對租客結業而出現「吉舗」冇人租的局面，而且效果比派錢予租戶能惠及更多行業。