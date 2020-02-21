財會商300億防疫基金　政府認未能支援全部行業

港府早前公布成立「防疫抗疫基金」，支援受新冠肺炎疫情影響的行業，相關款額由原來250億港元，調高至280億港元，現時更增至300億港元，議案今早(21日)在立法會財務委員會上審議。

議員周浩鼎表示，美容業和教育中心行業在是次疫情影響下亦水盡鵝飛，批評政府是次未有為他們提供支援，相關基金明顯只為提供予企業，關注政府會否補漏拾遺，並建議政府設立失業援助基金。議員郭家麒則提到，很多時僱主在經濟差的情況下會選擇解僱員工來穩定生計，質疑基層員工能否得到基金的支援。

政務司司長張建宗回應時指，政府掌握部分行業的數據，因此可較快推出支援措施，無可避免未能涵蓋部分行業。勞工及福利局局長羅致光則稱，如成立失業援助基金制度，需要相當長的時間和聘請大量人手處理，認為防疫抗疫基金屬及時雨，故暫時沒有考慮設立失業金處理。

此外，現時社會上一罩難求，基金將資助本地口罩生產設施，但不少議員關注資金分配問題。議員莫乃光提到，現時港府的上限為22條生產線，而且是先到先得，每個口罩的上限為3港元，但有不少建制派已表明會製造口罩，擔心會有利益輸送成分。議員楊岳橋則關注，政府會否制訂方案，將採購到的口罩優先分配予醫管局。

商務及經濟發展局長邱騰華回應指，現時基金有15億港元資助本地商家生產口罩，一年內最多可以購買4.8億個口罩，購買到的口罩會給予物流署作中央統籌，有部分或會用作儲備，不會將某一條的生產線分撥於指定部門，為他們生產口罩。他又指，不會因機構的背景而決定是否提供資助，只要能納入生產線便能提供資助。

約20名來自民間團體「政中香港人」人士，今早手持「要求立即通過撥款，全城齊心抗疫」的橫額，要求反對派議員不要用拉布或流會的形式拖延撥款通過。