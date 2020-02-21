觀塘區衝突涉暴動　2男獲撤控兼得訟費另1人加控2罪

有市民去年8月24日在觀塘區遊行表達反修例訴求，期間爆發警民衝突，多人被捕。其中3名懷疑涉案並分別被控暴動罪的男子，今日(21日)在觀塘法院作緊急提訊。控方在索取律政司意見後，撤回其中2人的控罪，他們的訟費申請均獲批，另外1人則加控2罪，案件押後至3月17日再訊，該案將與另一案件合併，轉往區域法院處理。

3人早前被控於2019年8月24日與其他不知名人士，在九龍灣偉業街參與暴動。

其中1名獲撤控人士為任職地盤工的劉振鑫。控方以自招嫌疑為由，反對2人申請訟費。就劉方面，控方指當時有示威者用雷射筆照向警員，投擲磚塊或雜物，警員推進驅散期間發現劉身穿「全副武裝」，包括防毒面具、頭盔、護甲等在逃跑，遂將他拘捕。辯方反指當時現場附近有獲批准的集會，又質疑警方「唔逃跑就話非法集結，逃跑就自招嫌疑，咁應該跑定唔跑」？辯方又稱控方沒有更改其他控罪，認為控方當初根本沒有充分證據檢控。

同案另一被告、被加控罪名的男子，為24歲吳仲謙，據悉他任職數碼影像技術員。他除被控於2019年8月24日在九龍灣偉業街參與暴動外，今新增2項控罪，包括無牌管有無線電通訊器材，即當日在九龍灣偉業街附近無牌管有2部對講機，及被加控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，即同日在上址管有1支行山杖、1把鉗及1個士巴拿。他今日申請將宵禁令時間縮短，但被拒絕，他准以原有條件保釋。

至於另一名獲撤控的被告，則為另一案中任職售貨員的張文偉。控方指當時有人向警員指罵，現場有人向警員掟雜物。辯方則稱張當時穿恤衫皮鞋，身上沒有任何防毒面具或頭盔，現場附近亦有合法集會。