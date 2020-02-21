政府借出口罩要歸還　巴士工會批做法不合理

政府因應疫情，早前曾向巴士公司借出口罩，但需歸還。

口罩至今仍然難求，政府因應情況，早前曾向巴士公司借出口罩，以協助巴士公司維持正常服務，但表明巴士公司日後訂到口罩後，需向政府歸還同等數量的口罩。有巴士工會代表對政府的規定感到不解，認為要歸還口罩不合理。

新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標指，現時新巴及城巴每日會為車長提供1個口罩，對於政府要求巴士公司歸還口罩，他認為完全不合理，直言「都唔知政府諗乜」。香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠亦指，政府做法不適當，因九巴採購口罩的規格與政府有別，公司歸還時或不受理。

新巴城巴回應指，為確保員工工作時有口罩佩戴以減少受感染風險，每天均為員工提供1個口罩。由於兩巴口罩存量有限，故曾向政府借取口罩備用，以確保能維持公共巴士服務，而現時口罩存量，包括向政府借取的口罩在內，約相等於1個月的用量。兩巴已努力透過不同途徑採購口罩，當兩巴有足夠口罩存量後，會歸還同等數量的口罩予政府。

九巴亦回應，指一直有訂購口罩供有需要員工使用，惟疫情發生初期，大部分口罩未能如期付運，導致口罩供應數量非常緊絀。因此，九巴早前向政府尋求協助，政府在2月初向九巴和龍運借出口罩，以確保巴士服務能夠維持，兩間巴士公司日後須歸還等量口罩。九巴表示現在每日仍以不同渠道購買成人口罩，盡力保持口罩供應，保障員工健康及維持巴士服務。

運輸署解釋，鑑於近期口罩供應緊張，專營巴士公司的口罩新訂單暫未到貨，政府與專營巴士公司商討後，曾借用一定數量口罩給予專營巴士公司使用，協助他們維持正常服務，並表明專營巴士公司在收到新訂口罩後，需歸還同等數量的口罩予政府。該署又指，專營巴士公司有責任為其員工在上班時提供防疫保護措施，包括口罩。政府與專營巴士公司就口罩供應安排一直保持緊密聯絡，並在有需要時盡量提供適切的協助。