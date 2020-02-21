連儂牆撕紙爆衝突　醉漢揮鐵錘傷人囚8個月

中年地盤工因在藍田啟田商場外的連儂牆「撕紙」，與在場人士爆發爭執，期間拿出鐵錘傷人。他早前承認傷人及管有攻擊性武器罪，今日(21日)在觀塘法院被判監8個月。辯方求情時指被告是受酒精及社會氣氛影響，一時衝動犯案，事後深感後悔。裁判官認為被告清楚知道拿出鐵錘會有傷人風險，形容情節嚴重，無造成嚴重傷勢實屬不幸中之大幸，又指任何人都不應該向政見不同者使用暴力。

48歲被告蔡世紅，報稱任職地盤工。他被控被於2019年8月15日於藍田啟田商場外非法及惡意傷害一名男子，及在同時同地管有一把鐵錘。案情指，當日約凌晨3時，被告途經啟田商場連儂牆時，突然上前撕去牆上紙張，期間與在場人士發生爭執。未幾被告由袋中取出鐵錘揮動，事主被擊中嘴部，上唇裂傷需縫針。

辯方指，從被告背景報告中，可看到被告沒有不良嗜好，是家中經濟支柱，亦是個顧家的人。案發前被告曾飲4至5罐啤酒，事發時遭人包圍，他無法控制情緒下犯案。事件讓他得到重大教訓，已深切反省。裁判官最終就首項傷人罪，判處被告入獄8個月，次項控罪則入獄3個月，同期執行。