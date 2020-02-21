30周孕婦滯武漢求助港府無人理　議員促作特別安排

新冠肺炎蔓延多時，重災區湖北省封城後，至今仍有逾2500名滯留當地的港人歸家無期，當中更有10人確診感染肺炎。有議員在過去一星期接獲50宗滯留求助，當中涉及100名港人，並引述有港人擔心回港後面對失業、未能依時繳交租金被房署列入黑名單等問題。另有議員接獲1名香港孕婦的滯留求助個案，直指情況緊急，望港府可作特別安排，以協助該婦人盡快回港。

議員梁美芬今早(21日)在記者會上播出其中兩個滯留港人的視像通話片段，其中身處咸寧市的畢小姐，原定年初三(1月27日)與丈夫回港，但因湖北宣布封城未能離開，感到十分焦急和害怕，有當地人員表示她要獲得港府發出的健康證明和邀請函，才可以回港。畢又擔心在港的2個小孩和奶奶的生活，其中奶奶服食的藥物已告罄，但家人欲購買時遇到困難，不懂如何處理。

另一個案，身處在松滋市的張先生，與太太及12歲兒子滯留當地，他指湖北省政府至今仍未能回答何時才能解封，兒子現時只能透過網絡上課，他亦擔心未能回港繳交公屋的租金和煤氣費，會被房署列入黑名單和影響收入的問題。

梁表示，向其求助的100人均未有出現病徵，認為政府可先安排部分人回港，雖然當局曾與他們接觸，但除提供藥物外，便未有再給予他們任何支援。她續稱有港人反映，覺得「政府依家好似唔理佢哋」，亦有嬰兒僅餘一罐奶粉。梁表示現透過通訊軟件視像通話與當地港人聯絡，認為政府跟內地部門溝通存疑，建議政府可安排個案主任利用軟件接觸當地港人，例如1位主任跟進5至10宗個案，至少可安撫他們不穩的情緒。

至於政府早前表示不會派包機接港人回港，是由於目前本地的隔離中心不足，梁稱明白政府接濟上可能出現困難，但她認為本地由非政府組織資助的營地有24個，未資助也有30個，但目前只啟用了少數，建議政府聯絡有關團體，商討把更多營地用作隔離中心的可能性。

議員涂謹申表示接獲1宗滯留內地港人求助個案，涉及1名懷孕30周、預産期為4月中的香港孕婦，她現正滯留武漢。當地實施封閉式管理，婦人已超過1個月沒有外出，亦未有機會作任何檢查。該名孕婦表示早前已聯絡過特區政府，然而至今超過一星期仍未收到任何回覆，而內地當局亦表明無意阻止她離開。涂指情況緊急，望特首能就此作特別安排，協助該名婦人盡快回港。