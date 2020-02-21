逾20%家長讓患病子女吽好　團體促推兒童醫療券

關注學童發展權利聯席今(21日)發表香港兒童醫療需要的調查報告，發現兒童醫療開支，對不少家庭造成沉重負擔，超過20%家長在子女患病時，寧願自行購買成藥服用，待子女「自己吽好」。聯席促請政府推出兒童醫療券，以及將學童牙科保健服務擴展至幼稚園和中學，減低基層家庭壓力。

調查訪問了203位家長，發現接近一半家庭的兒童有長期或慢性疾病，包括皮膚病、嚴重視力問題及呼吸道疾病。逾80%受訪家庭兒童過去1年曾使用醫療服務，當中近60%人會因價格較低，而優先選擇公立醫院急症服務和普通科門診。惟公立醫院服務輪候時間極長，有23.2%受訪者表示，寧願先自行購買成藥，若幾日後仍未痊愈，才會求醫。

聯席幹事張展翹指，兒童醫療開支對基層家庭帶來沉重負擔，不少家長育有多於一名子女，未能分身帶生病兒童輪候公立醫院服務，很多時子女都要「自己吽好」，情況極不理想。他促請政府設立兒童醫療券；檢討學童保健服務，將牙科保健計劃擴展至幼稚園和中學，並建議關愛基金設立幼兒護牙津貼；提升醫療撥款，增加普通科門診名額及夜診服務，並於各區醫院設兒科病床。