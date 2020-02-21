修例風波：元朗721襲擊事件7個月　市民多區和你lunch

去年7月21日晚上，港鐵元朗站及附近發生「白衫軍」無差別襲擊事件，今日(21日)為事件發生後7個月，有網民發起在港九多區「和你Lunch」追究事件，要求成立獨立調查委員會調查真相。各區活動於今午1時開始。

其中在中環置地廣場附近，今日中午時分已有警員在附近一帶巡邏，當中包括旗手。觀塘巧明街一帶亦有警車戒備。

至下午約1時，有20多名市民於中環置地廣場中庭集合，地下放置有「香港獨立」旗幟，以及有人高叫「加入工會，全民三罷」等口號。亦有參與人士帶來一箱啤酒免費派發。立法會議員林卓廷其後到場參與集會。

另外，觀塘駿業街遊樂場一帶亦有約50人聚集，參與人士約下午1時05分起步往巧明街，沿途高舉旗幟叫口號。起步僅3分鐘，有警員到場舉黃旗警告在場人士，其後有逾30名防暴警持警棍及胡椒噴霧衝出，截查現場人士。約50名示威者在場一字排開逐一受查，期間有警員負責錄影在場人士及記者的樣貌。

就東網記者現場所見，參加者僅沿途叫口號，未有造成混亂或破壞，有街坊路過時與防暴警員發生口角，現場人士一度報以掌聲。警方其後為一名黑衣男子進行搜袋，該名男子被鎖上手銬帶走。在巧明街安盛金融大樓外，有示威者開白酒與在場人士分享。

銅鑼灣時代廣場外亦有一批反修例示威者聚集，未幾，一批持相反意見市民手持國旗到場，與在場人士發生口角，其後演變至肢體衝突，有人倒地受傷，警員到場處理。

此外，葵涌東海水果街亦有十數人聚集，參加者手持標語。警員其後亦到場要求參與者出示身分證。