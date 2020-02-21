中大發現三成長者營養不良　社企建議設立長者飯堂

香港中文大學醫學院與鄰舍輔導會合作研究發現，3成受訪獨居長者有營養不良問題，主要與聽力及視力欠佳、胃口不好或口腔出現問題有關。而視力受損更增加營養不良的風險4.7倍，無定時進食正餐亦增加營養不良的風險2倍，故建議設立獨立長者飯堂或提供送餐服務，讓長者可以有均衡飲食。另針對新冠肺炎疫情，鄰舍輔導會正招募社工為長者提供每周代購食糧服務，支援100名長者，日後如獲得更多資助，會增加服務名額。

相關研究成功訪問了613名60歲或以上及獨居的長者。主要評估包括長者身體狀況、精神心理，飲食習慣及自我評估等，再計出總評分。中大醫學院那打素護理學院副教授蘇幗慧表示，17-23.5分代表有營養不良的風險，少於17分為營養不良，結果發現3成受訪者有營養不良問題。

有患柏金遜病的獨居長者表示，過往一人煮食買餸有困難，其後申請到社企飯堂用餐後體重增加了10磅，除了因為膳食較好外，與其他人一起吃飯心境亦較開朗。

鄰舍輔導會總幹事馮綉文表示 ，希望推動更多社區支援獨居或二人長者，例如食物制造商研究長者餐單、餐館推出樂齡長者餐，或由政府提供資源設立獨立長者飯堂，或由坊間提供速遞營養餐，讓有經濟能力的長者購買再加熱食用，並鼓勵睦鄰支援，可研究提供誘因如津貼，鼓勵為鄰居的長者提供膳食。