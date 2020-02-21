客量跌輕鐵削班　港鐵市區線最快下周跟隨

新冠肺炎疫情下市民減少外出，公共交通工具客量大跌。繼專營巴士公司削減班次後，港鐵開始削減班次，輕鐵本星期起已實施非上學日行車時間表，繁忙時間班次乘客候車時間較以往多1至7分鐘。消息指，港鐵市區線最快下星期削減非繁忙時間列車班次，市區線是機場快綫及輕鐵之外的所有線路。

消息人士指，港鐵今日(21日)向員工發通告，指在疫情影響下，有企業安排員工在家工作，學校停課，港鐵客量受影響，重鐵系統內各鐵路線大致按正常行車時間表提供服務，但港鐵繼續密切留意情況，如有需要會作出適切的車務安排。通告又指，輕鐵各路線微調班次以配合乘客量，安排如學校長假期例如復活節、暑假、聖誕節及農曆新年假等。

本是資深輕鐵車長的香港鐵路職員工會主席譚建釗證實，輕鐵本星期起已實施非上學日的行車時間表，列車班次較稀疏。例如來往天逸至元朗的761P號，繁忙時間每4至6分鐘一班，現為每6至8分鐘一班；來往屯門碼頭至元朗的614號，繁忙時間6至8分鐘一班，現為12至15分鐘一班。

譚指據其觀察，輕鐵客量減少或達40%，以現時輕鐵車長編制約450人而言，料能應付減班後客量，乘客候車或稍延長。減班後管理層可安排前線員工放取累積的假期，若減班安排持續而員工已清假，管理層應靈活調配人手，安排過盛的車長到車廠協助車務調派，及上重溫課程等，工會不接受放無薪假，甚至裁員的安排。