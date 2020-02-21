網民熱話：泵把都撞甩！　飆車手狂炒超驚險

私家車公路狂飆，結果接連撞上防撞杆和石壆，連泵把也撞甩，場面震撼。

馬路上遇上飆車手，恐怕是許多守規矩司機的噩夢。昨日（20日）就有司機在將軍澳目擊有人飆車失控狂炒，導致泵把飛脫，現瑒沙塵滾滾，十分震撼。網民看後無奈感慨：「有幾趕時間？」

相關貼文由Facebook專頁「HongKong CarCam」分享。事發在當日早上7時35分。從片段中可見，以車Cam拍攝的事主正駕車上橋向環保大道工業邨方向行駛，突然一架私家車從左側出現，以極快速度衝出，瞬間搶閘爬頭，兩車險些相碰，非常驚險。

片段至此尚未完結，私家車爬頭後，疑因高速下失控，先猛撞右邊分隔來回線的防撞杆，再反彈左邊石壆，激起沙塵之餘，連泵把也被撞甩，意外後私家車未有停車，反而高速絕塵而去，全程目擊意外的事主忍不住向同車乘客狂爆：「想死都唔係咁X樣啊」，又指幸在自己駕駛速度不快：「行快啲死X咗」。由於私家車遺下的泵把阻擋行車線，事主最終落車移開泵把才能繼續前進。

網民看過後狠批私家車罔顧安全：「手車屎但又要開得快，咪累街坊啦！」、「快字得個慢」；亦有網民留言諷刺對方：「幾乎上了天國的階梯」。

網民有話說：

Clifford Li：膽正命平！

Ch Lorenzo：執番條命，放番低個bumper抵到爛啦

Max Nam：要型咁就要跌多幾千蚊啦

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