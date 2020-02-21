24歲少女造血幹細胞移植致肺高壓　急需換肺續命

24歲少女吳犖晴因進行非親屬造血幹細胞移植，引發肺小靜脈阻塞並造成肺高壓，目前在瑪麗醫院深切治療部留醫近1個多星期，急需換肺續命。瑪麗醫院、葛量洪醫院、港大醫學院醫生和吳犖晴的父母今日(21日)召開記者會，指出犖晴現時情況嚴峻，其肺功能近乎零，目前只可靠人工肺(ECMO)維持生命，往日熱愛田徑、舞蹈和體操的運動健將現時生命垂危，呼籲有心人遺愛人間。

香港大學醫學院內科學系臨床教授謝偉財表示，犖晴自初中便確診再生障碍性貧血，起初情況穩定，毋須頻繁輸血，但之後情況轉差，到去年決定進行造血幹細胞移植，惟其父母、胞兄和胞姊的白血球抗原(HLA)與犖晴並不相配。最後醫院聯絡到非親屬捐贈者，並在去年10月進行非親屬造血幹細胞移植，其後她的情況好轉，白血球和血小板指數正常，犖晴亦成功出院。正當眾人以為犖晴已經痊愈之際，她在去年12月底卻出現氣促、心包和胸腔積水。

瑪麗醫院為其抽走積水後，犖晴的氣促情況仍沒有好轉，進行檢測後發現她的肺小靜脈阻塞而引起肺高壓，是進行造血幹細胞移植時極其罕見的併發症。葛量洪醫院心臟內科(副顧問醫生)黃加霖表示，肺靜脈阻塞引起的肺高壓，會令右心室有巨大的壓力，血液循環受到影響，時間一長或會造成其他器官衰竭的情況，根據資料患有此症病人的身體狀況會快速轉差，事實上犖晴現時已在瑪麗醫院的深切治療部留醫近1個多星期，急需換肺。

瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗表示，現時犖晴清醒、腎功能良好，可以進食流質、或是少許的軟飯，她指出現時犖晴的情況唯一的治療方法，只有雙肺移植，雖風險高卻是她唯一的希望，呼籲有心人可以遺愛人間，延續這名24歲少女的生命。

犖晴的母親吳太表示，雖然犖晴的身體狀況愈來愈差，但仍然有鬥志，即使與病魔對抗多年仍沒有放棄也沒有埋怨，甚至十分體諒護士的工作，即使病重仍盡力照顧自己。吳太表示，女兒雖在初中發病，但初時不需要經常輸血，身體情況穩定，更曾是學校田徑隊和舞蹈組的成員，亦喜歡烹飪，會與朋友相約野餐，分享自己製作的甜點。

其父吳先生表示，即使高中時犖晴身體的情況不穩定，需要長時間住院，她仍沒有放棄考公開試的機會，在醫院內溫習，最終成功入讀嶺南大學社會科學系並成功畢業，形容犖晴是一個樂觀且堅強的人。吳先生希望有心人可以生命延續生命，讓女兒繼續生存下去。