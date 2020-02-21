撤賣旗致社福機構收入減　社聯促發緊急支援金

新冠肺炎殺入香港，多項公共服務暫停，社福機構營運亦受影響。香港社會服務聯會指，不少非資助機構受疫情影響需要取消籌款、賣旗及街頭勸捐等活動，收入大幅減少，部分機構明言若情況持續，可能因財政困難而結束營運。社聯建議政府向合資格的非資助機構派發緊急支援金20萬港元，助機構過難關。

以服務青少年為主的啟勵扶青會，行政總監蕭加欣指機構大部分項目因停課而暫停或延期，目前財政儲備所餘不多，勉強支撐日常開支。該會主要依賴企業及個人捐助者的捐獻為收入來源，蕭十分憂慮捐助者在經濟壓力下減低及暫緩捐款，該會嘗試開拓資源支持營運，但不容易，如情況沒有改善，機構下半年將陷入困境。

凝動香港體育基金總幹事江嘉惠指，全港停課加上大部分公共康樂活動設施關閉，向1000個基層家庭提供的恒常服務需要全部暫停，嚴重影響機構日常營運，現時不少大型推廣及籌款活動均押後，意味收入減少，但仍要支付員工薪金及租金等。

社聯指部分機構沒有接受政府固定資助，問題漸浮現，機構沒有足夠財力營運。社聯已得悉部分機構已面對現金流的問題，若沒有緊急援助，機構的服務或終止，他促請政府向機構派發緊急支援金，其他企業等向相關機構提供支援。