停擺1個月案件堆積　法庭下周恢復保釋及判刑聆訊

新冠肺炎疫情肆虐，司法機構今(21日)公布，將隨其他政府部門於下周(2月24日至3月1日)繼續暫停辦公，各級法院聆訊延期，期間只處理緊急及必要案件和申請。由疫情爆發至今，香港各級法庭已大致停擺近一個月，未能處理的案件不計其數，原定下周處理戴耀廷等人2014年違法佔領上訴案及七警終極上訴案，均因此要延期。

但鑑於法庭延期的安排持續愈久，要緊急處理的案件類別愈來愈廣，故司法機構檢討後，被列為緊急和必要的案件，於下周起將包括被告遭羈押的新提訊案件、與保釋相關聆訊及判刑聆訊、就急需處理或涉及重大並關乎公眾重要性的案件頒判詞等。此外，在切實可行的範圍內，法庭將會透過書面方式處理案件。

據悉，下周裁判法庭亦只維持有限度聆訊，僅星期一(24日)、三(26日)、五(28日)、六(29日)會開庭，周一三五會開庭的分別為粉嶺、東區及屯門法院，周六會開庭的為東區、九龍城及沙田法院。