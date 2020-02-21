港今暫無新冠肺炎確診　警察飯局有4人不適

新冠肺炎疫情在香港社區擴散，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(21日)表示，香港今日沒有新增確診個案，預計個案數目將會增加和複雜化，中心今尋求警方協助啟動「重大事件調查及災難支援系統」即「超級電腦」，請警方協助追蹤需接受檢疫人士。

張表示，當局自周三(19日)開始「加強化驗室監測」後，一名駐守北角警署的48歲警員確診新冠肺炎，他多次去油塘商場「大本型」一粥麵光顧，但忘記具體時間，中心會根據八達通記錄情況跟進，另外他在本月18日曾去過多達60人出席的同袍榮休飯局，當中59人為密切接觸者，當中4人分別於本月16、17、19及20日出現流鼻水、喉痛等輕微病徵，分別有2人到瑪麗醫院求醫、1人到東區醫院，及1人到律敦治醫院。而確診警員的妻子及外母初步病毒測試結果呈陰性。

至於第68宗確診個案的58歲的士司機，他駕駛紅的，工作時間為朝9晚5，沒有使用電召台或叫車應用程式，亦沒有接載乘客的詳細紀錄。該名的士司機不記得發病前是否接載人到醫院或診所，但他曾於年初一及二到過落馬洲口岸、深圳灣口岸等接載客人。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，今日呈報24宗懷疑個案，目前仍有94人留院隔離治療，69宗確診個案中有2人死亡，6人出院，最新出院的為第11個案的37歲女子；現時沒有病人危殆，6人嚴重，其餘人士情況穩定。

劉亦表示，目前醫管局的個人裝備中，有1800萬個外科口罩、119萬N95口罩、230萬件保護衣等，目前存庫仍足夠1個月使用量。劉表示，「加強化驗室監測」實行後，普通科門診及急症室出現類似病徵的人士，須於求醫後數天內向院方或診所提交深喉唾液樣本，周三實行首天發出300個樣本瓶，約250人交還樣本，因相關措施屬病人自願性質去做，如不交還樣本目前不會有罰則，醫管局會在一星期後作檢討。