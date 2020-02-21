政Whats噏：老婆縫口罩畀何啟明　黃定光呷醋

最近城中熱話莫過於撲口罩喇，依家全城一罩難求，唔少人都為口罩而煩惱，最近有唔少人都研究緊生產口罩。講開又講，勞工界議員何啟明喺立法會上就戴咗個自家製口罩，不過就唔係佢老婆整，而係出自進出口界議員黃定光(象哥)嘅老婆、工聯會榮譽會長林淑儀，之不過作為另一半嘅象哥竟然冇用喎！

話說議員麥美娟喺立法會上大爆，話何啟明戴緊嘅口罩係由林淑儀親手製造。事後象哥被問到佢戴緊嘅口罩係咪老婆製造，佢就話「唔係啦，我都冇份！」至於點解老婆會整口罩，佢話老婆日前去廠房睇口罩生產，但由於機械屬半自動生產，所以需要由人手縫合，所以老婆親身體驗整埋一份，事後就將個製成品送畀何啟明。

之不過這個口罩原來唔止林淑儀一個人整，何啟明話其實係工聯會另一榮譽會長陳婉嫻（嫻姐）有參與，林負責縫合幾層口罩，嫻姐負責縫合口罩同埋掛耳嘅帶。何仲話兩位女士製作嘅口罩唔止得一個，同埋見到佢哋整完就放埋一邊，所以先拎嚟戴，做白老鼠。被問到話驚唔驚象哥呷醋，何啟明就話「實驚佢呷醋啦！」不過個口罩都唔止一個人整，相信象哥話呷醋都係講笑啫。