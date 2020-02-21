逾700人網購口罩遇騙　再有苦主報案

新冠肺炎疫情擴散，市民對口罩的需求殷切，市面上「一罩難求」，令不法之徒有機可乘，利用此機會犯案。繼早前多次揭發有人訛稱有口罩出售而詐財後，再有多名市民疑受騙報案。

區議員袁海文表示，至今晨(21日)10時許，已收到逾700名市民就口罩騙案求助，涉款逾36萬元，他於今日再陪同多名苦主們到深水埗警署集體報案。他解釋，苦主均在Facebook一個專頁見到有口罩出售，索價約300至400港元一盒，貼文聲稱該些為日本口罩，10日內會有貨。苦主們不虞有詐，表示有意購買，有人着他們以Alipay HK、Payme等電子方式付款。惟苦主付款後，一直都無收到貨，又未能聯絡賣家，始知上當受騙。

袁估計，騙徒為集團式犯案，又形容對方手法「蠱惑」，包括不斷刪除負面的留言、分身利用不同的專頁行騙等。由於有關專頁均有數萬以上的「讚好」，令市民誤信為一個有信譽賣家，防不勝防。袁曾多次「放蛇」向有關專頁查詢買口罩，騙徒非常狡猾及警覺高，拒絕提供更多個人或公司的資料。袁續指，騙徒是充份利用金融科技，以極高速度及傳播度行騙，警方應作出更有效的阻截和打撃。