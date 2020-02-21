數百香港學生滯留內地　45中小幼學生滯湖北逾月

新冠肺炎一發不可收拾，導致大批港人滯留內地。教育界議員葉建源表示，湖北滯留人士中至少有45名香港學生，他們大多與家人在農曆新年假期間回鄉探親，趕不及在封城前離開。學生滯留當地已經1個月，除了湖北外，更有數百位學生滯留在內地各省市，包括湖南、浙江、天津等，大部分因省市封閉而被迫滯留，情況與湖北相若，只是疫情不及湖北嚴峻。

葉指出，政制及內地事務局局長聶德權日前在立法會大會回答他質詢時稱，滯留湖北的2000多名港人之中，共有3位學生滯留在武漢市。不過，他初步向學校查詢之後，發現人數遠遠不止於此。到現時為止，共有40多間學校向他反映有學生滯留湖北，45人中包括22位中學生(其中3位中六生，即應屆文憑試考生)、22位小學生、1位幼稚園學生。其中7位學生滯留武漢，其餘則分處荊州、宜昌、襄陽及黃岡等地。

葉續稱，這些學生絕大多數身體健康，並與家人一起，希望可及早返港；有個別學生或家長為長期病患，需要食藥及覆診，但藥物安排困難，情況令人擔心。另有學生因網絡關係未能接受網上教學，影響學習。

葉收集學校交來的學生名單及聯絡方法等資料，整理後交予政制及內地事務局，希望政府盡快撤走滯留湖北的港人，同時須特別考慮接走需要趕回港參加文憑試的應屆考生。