反修例加疫情經營嚴峻　IT界促政府加碼支援

面對反修例示威和新冠肺炎疫情的雙重打擊下，香港各行各業幾乎無一幸免，連創科界這個朝陽行業也為生存空間大聲疾呼。香港創新及資訊科技界一眾代表今(21日)呼籲，即將宣讀的財政預算案能推出「科技券」加碼支援，並設免審查緊急援助免息貸款等措施，以助業界渡過疫情難關。此外，有代表批評科技界在「防疫抗疫基金」中只獲配3.8億港元支援，形容資助是「杯水車薪」。

新預算案將於下周三(26日)公布，紅點子創作創辦人兼行政總裁李嘉俊表示，自去年起業界很多服務和項目均需暫停、取消或延期。及至今年1月新冠肺炎疫情襲港，新的項目更不知何時起動，甚至有不少初創企業的業務陷入停頓狀態。

互聯網專業協會會長冼漢迪補充，香港創科業界去年的總收益較前年下跌40%，加上此次疫情打擊，若政府冷眼旁觀，相信裁員和結業潮將會降臨。他又批評，科技界在「防疫抗疫基金」中只獲配3.8億港元支援，覺得是杯水車薪，希望政府可加碼支援業界渡過疫情難關。

基於各行業都渴望能在「防疫抗疫基金」中獲得更多援助，議員葛珮帆被問到政府是否應該再加碼基金總額時指出，各界都希望能盡快得到及時的支援以解當前困境。她不排除再促請政府加推第二輪援助措施，但需先視乎政府新預算案的撥款範疇劃分再定。

據了解，IT業界提出10項創科業界紓困措施，包括推出貸款擔保「還款假期」及「還息不還本」、加碼科技券資助上限至60萬港元、設立免審查緊急援助免息貸款、加快及簡化各項資助計劃申請程序等措施。